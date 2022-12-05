Металлурги Таежного примут участие в благотворительном марафоне «Верим в чудо, творим чудо!»

Каток для интерната - декабрь 2021. Фото: из архива пресс-службы БоАЗ

Волонтеры БоАЗа снова собрали команды, чтобы участвовать в ежегодном новогоднем благотворительном марафоне «Верим в чудо, творим чудо!».

Главная цель доброй акции – оказать помощь социальным учреждениям. Согласно правилам, от предприятия должно быть не больше пяти команд, а в каждой команде - от двух до пяти человек. Ребята будут выполнять разнообразные задания, зарабатывая баллы.

«Волонтеры Молодежного совета всегда принимают активное участие в новогодней корпоративной благотворительной акции. В прошлом году благодаря нашим марафонцам таежнинская школа-интернат получила спортивные уличные тренажеры, которые установили на территории учреждения. Дети с удовольствием на них занимаются», - рассказала Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы БоАЗа.

Участники марафона построили горку для интерната-декабрь 2021. Фото: из архива пресс-службы БоАЗ

По словам председателя Молодежного совета Арины Аглиуллиной, все настроены получить результат, не уступающий успеху прошлого года. От завода в уже зарегистрировалось две команды:

- Желающим присоединиться к акции, нужно было собрать свою команду и пройти регистрацию на сайте ngmarafon.ru. А уже 5 декабря наши команды получают первые задания.

Девиз марафона 2022 года — «Внимание — лучший подарок!». Участниками акции станут команды корпоративных волонтеров из 16 городов, где расположены предприятия РУСАЛа, от Кандалакши до Ухты. К ним присоединятся команды предприятий En+ Group из Дивногорска, Братска, Иркутска, Миасса, Нижнего Новгорода.

Итоги конкурса будут подводиться в конце декабря. Желаем нашим краевым волонтерам успехов в новых добрых делах!

Волонтеры БоАЗ - участники марафона, декабрь 2021. Фото: из архива пресс-службы БоАЗ

НАША СПРАВКА

Новогодний марафон проводился с 2011 в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто», традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаска. За 10 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5 730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+».