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На новогодних праздниках по маршруту Красноярск-Абакан назначен дополнительный поезд. Пассажиры красноярской железной дороги смогут добраться до Абакана 30 декабря и 8 января, сообщает РЖД.

К услугам пассажиров будут 12 современных вагонов с биотуалетами и розетками для зарядки мобильных устройств.

Оба рейса будут отправляться из краевой столицы в 20.06. Прибытие в Абакан – на следующий день в 8.00 по местному времени.

Стоимость билета в плацкартный вагон начинается от 1 805,40 рублей, купе – от 2 508,20 рублей.