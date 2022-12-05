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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 4:48

В Красноярском крае 9-летняя девочка пыталась затопить печь и получила ожоги

Полиция проводит проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае 9-летняя девочка пыталась затопить печь и получила ожоги. Фото: МВД по краю

В Красноярском крае 9-летняя девочка пыталась затопить печь и получила ожоги. Фото: МВД по краю

Утром 4 декабря в селе Ашкаул Канского района госпитализировали 9-летнюю девочку, которая получила ожоги от печи. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Девочка жила в частном дома с матерью и бабушкой. Родительницы утром дома не было, и ребенок решил затопить печь самостоятельно. Она взяла бутылку с бензином, вылила горючее на дрова и подожгла, но не успела закрыть дверцу.

Огонь вспыхнул резко и неожиданно, в итоге жар обдал девочке лицо, шею и руки, а также живот и грудную клетку. Ребенок испугался и побежал к бабушке, которая находилась неподалеку.

Девочке сразу же вызвали скорую. Она получила ожоги, но сейчас ее жизни ничто не угрожает.