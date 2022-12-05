В Красноярске отремонтировали фасады четырех «сталинок» на Красрабе. Фото: городская администрация

В Красноярске отремонтировали фасады сталинских домов на Красноярском рабочем. Об этом сообщает городская администрация.

Работы полностью завершено на домах №№46, 52, 54 и 60. Фасады поштукатурили, покрасили, а козырьки, лепнину и карнизы привели в порядок. Жильцам домов результат понравился настолько, что они написали в адрес подрядчика благодарственное письмо.

В мэрии отмечают, что эти дома являются лицом Ленинского района. Здесь сформирована прогулочная зона и фасады «сталинок» являются ее значительной частью архитектурного облика. Работы проведены с соблюдением температурного режима. Гарантия – 5 лет.

Кроме того, работы по облагораживанию фасадов завершены еще по двум адресам – Ползунова, 20 в Ленинском районе и Малиновского, 4 – в Советском.