Названы победители премии «Сделано в России»

Награда СУЭК. Фото предоставлено компанией

Объявлены победители ежегодной премии проекта «Сноб» «Сделано в России». Премия вручается в партнерстве с АНО «Национальные проекты России», Форумом доноров, Фондом развития промышленности и других. Отбор участников ведется в три этапа – сначала с апреля по август формировался лонг-лист претендентов, после чего жюри отобрало финалистов (были сформированы шорт-листы по каждой из 14-ти номинаций). Победителей выбирали по результатам открытого голосования в интернете: за кандидатов из этих списков мог проголосовать любой желающий.

Церемония награждения прошла в формате театральной постановки, представленной на сцене только один раз, 30 ноября в Москве в Театре Ермоловой.

По результатам всенародного голосования программа СУЭК по развитию регионов присутствия стала одним из победителей. Компания была отмечена наградой в номинации «Корпорации – людям» за конкурс «Комфортная среда обитания», который проводится в регионах присутствия. Этот грантовый конкурс проводится с 2011 года. Он направлен на поддержку социальных инициатив населения и предполагает, прежде всего, запрос и активную вовлеченность самих жителей регионов. Инициативные группы жителей готовят проекты в сфере благоустройства территорий, краеведения, экологического воспитания, популяризации здорового образа жизни. Лучшие из проектов определяют путем народного онлайн-голосования, затем они проходят экспертизу жюри конкурса. Проекты-победители компания поддерживает финансово, оказывает им организационную и управленческую помощь.