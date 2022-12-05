Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 3:48

В Красноярском крае родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах

Если новогодние мероприятия все же пройдут, родители смогут на них присутствовать
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Новогодние утренники в школах и садах разрешены, но не во всех случаях

Фото: Новогодние утренники в школах и садах разрешены, но не во всех случаях

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году новогодние утренники в детских садах и школах Красноярского края могут быть отменены из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Решение о проведении мероприятия принимают в конкретном учреждении, рассказал Дмитрий Горяев, руководитель Роспотребнадзора региона.

При этом никаких запретов на проведение утренников в санитарном законодательстве нет. Можно прийти посмотреть на новогодний праздник и родителям – но только после измерения температуры.

Впрочем, условия могут ставить сами школы или детские сады. Например, при осложнении эпидситуации проведение утренника могут отменить только у конкретной группы, класса или у всего заведения.