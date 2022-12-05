В Красноярском крае родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах

Фото: Новогодние утренники в школах и садах разрешены, но не во всех случаях Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году новогодние утренники в детских садах и школах Красноярского края могут быть отменены из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Решение о проведении мероприятия принимают в конкретном учреждении, рассказал Дмитрий Горяев, руководитель Роспотребнадзора региона.

При этом никаких запретов на проведение утренников в санитарном законодательстве нет. Можно прийти посмотреть на новогодний праздник и родителям – но только после измерения температуры.

Впрочем, условия могут ставить сами школы или детские сады. Например, при осложнении эпидситуации проведение утренника могут отменить только у конкретной группы, класса или у всего заведения.