Житель Красноярского края решил помочь в «расследовании» и перевел мошенникам больше 2 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Иланского района перевел мошенникам больше 2 миллионов рублей, поверив телефонному звонку «сотрудника безопасности банка». Об этом рассказали в ГУ МВД.

Неизвестный «сотрудник» убедил мужчину в том, что на его имя кто-то оформил кредит. После этого он продиктовал, как надо поступить. Напуганный 47-летний местный житель выполнил все указания и продиктовал все коды.

Потом его убедили помочь «в расследовании» и вычислить афериста. Для этого мужчина оформил еще несколько кредитов и перевел их на «безопасный счет». Лжесотрудник убедил жителя Красноярского края в том, что все займы будут аннулированы после поимки аферистов.

О том, что он стал жертвой мошенников, мужчина понял лишь спустя месяц, когда из банков начали поступать сообщения о внесении платежей.

Полиция завела уголовное дело.