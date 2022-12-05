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НовостиОбщество5 декабря 2022 2:52

В Красноярске за выходные резко ухудшилось качество воздуха

Горожане жалуются на неприятный запах и едкий дым
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске за выходные резко ухудшилось качество воздуха. Фото: nebo.live

В Красноярске за выходные резко ухудшилось качество воздуха. Фото: nebo.live

К понедельнику в Красноярске вновь испортился воздух. По данным портала nebo.live, хуже всего обстановка в Железнодорожном и Советском районах.

После безветренных и солнечных выходных в Красноярске вновь ухудшилось качество воздуха. На едкий и густой дым жалуются жители всех районов города.

Судя по данным датчиков эко-активистов, самая тяжелая ситуация на Маерчака, Железнодорожников и Горького. Также тяжело дышать в районе Белинского, Парижской Коммуны и Северном шоссе.

При этом режим НМУ в Красноярске пока не объявляли.