В Красноярске за выходные резко ухудшилось качество воздуха. Фото: nebo.live
К понедельнику в Красноярске вновь испортился воздух. По данным портала nebo.live, хуже всего обстановка в Железнодорожном и Советском районах.
После безветренных и солнечных выходных в Красноярске вновь ухудшилось качество воздуха. На едкий и густой дым жалуются жители всех районов города.
Судя по данным датчиков эко-активистов, самая тяжелая ситуация на Маерчака, Железнодорожников и Горького. Также тяжело дышать в районе Белинского, Парижской Коммуны и Северном шоссе.
При этом режим НМУ в Красноярске пока не объявляли.