Силовики провели массовые задержания в красноярском баре

Фото: скриншот видео телеграм-канал "ЧП Красноярск"

В один из красноярских клубов с неожиданной проверкой нагрянули сотрудники СОБРа. Видео с рейда появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Судя по нему, силовики оказались в заведении во время вечеринки, рассказывает «Проспект мира».

В Росгвардии, к которой относится СОБР, оперативно прокомментировать произошедшее не стали. В баре отметили, что к самому заведению у силовых структур претензий нет.

При этом к посетителям вопросы у сотрудников СОБРа были. Как отметили в «ЧП Красноярск», рейд прошел «по местам скопления неформальной молодежи, в целях профилактики преступлений, в том числе экстремисткой направленности». Поэтому гостей бара осматривали и предъявляли претензии к татуировкам, надписям на одежде и внешнему виду в целом.

По итогу рейда часть посетителей отправили на медицинское освидетельствование в КНД на предмет употребления наркотических средств.