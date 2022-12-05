Красноярский ХК «Енисей» со счетом 11:00 обыграл казанский «АК Барс-Динамо». Фото: hc-enisey.ru

В Красноярске на своем льду ХК «Енисей» разгромил «АК Барс-Динамо» со счетом 11:00. Как сообщает официальный сайт красноярской команды, свидетелями победы стали 1 656 болельщиков.

Все вопросы об исходе встречи решились еще в первом тайме, который закончился со счетом 7:0. Еще четыре мяча в ворота казанцев отправились во второй половине встречи.

Впервые в сезоне «Енисей» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лучшим игроком встречи стал именно вратарь красноярцев – Артем Драничников, который так же добавил себе в актив голевую передачу.

Несмотря на крупную победу, «Енисей» остался на 9 месте в турнирной таблице. Подробную статистику матча можно посмотреть по ссылке.