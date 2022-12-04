Житель Красноярска обокрал свою мать

Красноярец обокрал свою мать, и отправится в колонию строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноярска попал под суд за то, что обворовал квартиру собственной матери. Из жилища женщины он вынес бытовую технику и сдал ее в ломбард. Об этом сообщили в краевой полиции.

Пожилая красноярка пришла писать заявление, когда в очередной раз увидела: дома нет плиты, холодильника и телевизора. Женщина не думала, что ее обокрали опытные домушники. Преступника она прекрасно знала: это ее собственный сын. И подобное он проделывал не впервые. Вот терпение у матери и лопнуло.

— Он воспользовался моментом, когда матери не было дома, похитил имущество и скрылся. Кроме этого, сотрудники полиции установили, что родственник уже похищал это же имущество, после чего женщина сама отыскала и выкупила в ломбарде свою бытовую технику, заплатив за нее 13 тысяч рублей,— рассказали в полиции.

Деньги он,естественно, прогулял. Мужчину задержали, и над ним состоялся суд, решением которого 2,5 года он проведет в колонии строгого режима.