Массовая драка произошла на заправке в Красноярске. Фото: Телеграм-канал "ЧП 124"

На автозаправке в Октябрьском районе Красноярска произошла массовая драка. Разборки между мужчинами в очереди случились 3 декабря. Один из участников конфликта написал заявление в полицию.

Как он сам утверждает, у него возникли разногласия с другим водителем в очереди к заправочному пистолету. Через несколько секунд ссора переросла в драку. И тогда уже в конфликт вмешался его брат, а на них из второй машины вылетели еще три человека.

Красноярцу, пришедшему в отдел полиции, дали направление на судебно-медицинское обследование. А тем временем полицейские разбираются в произошедшем и разыскивают остальных участников конфликта.