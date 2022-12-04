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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:53

Массовая драка произошла на заправке в Красноярске

Полиция разыскивает участников конфликта
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Массовая драка произошла на заправке в Красноярске. Фото: Телеграм-канал "ЧП 124"

Массовая драка произошла на заправке в Красноярске. Фото: Телеграм-канал "ЧП 124"

На автозаправке в Октябрьском районе Красноярска произошла массовая драка. Разборки между мужчинами в очереди случились 3 декабря. Один из участников конфликта написал заявление в полицию.

Как он сам утверждает, у него возникли разногласия с другим водителем в очереди к заправочному пистолету. Через несколько секунд ссора переросла в драку. И тогда уже в конфликт вмешался его брат, а на них из второй машины вылетели еще три человека.

Красноярцу, пришедшему в отдел полиции, дали направление на судебно-медицинское обследование. А тем временем полицейские разбираются в произошедшем и разыскивают остальных участников конфликта.