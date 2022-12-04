Белый медведь Ермак отпраздновал день рождения в красноярском парке «Роев Ручей» Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Белый медведь Ермак отметил день рождения. В красноярском парке «Роев Ручей» любимец посетителей на праздник получил игрушку-нерпу с начинкой из аппетитной говядины. Об этом сообщили в зоопарке.

— Ермак продолжает дело своего отца Седова – восхищает и радует красноярцев. Медведь относится к своей задаче ответственно: он всегда активен и весел, обожает играть и купаться, может даже шутя окатить посетителей водой, — говорят в зоопарке.

По словам сотрудников «Роева Ручья», медведь любит решать задачки от зоологов. Например, чтобы поесть, он без труда способен открыть мешок или коробку.