В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

3 декабря 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 99 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 423 690 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 102 человека. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 411 399 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерли 2 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 169 пациентов. Госпитализировано 23 человека.