В Енисейске с чуть не оторвавшейся льдины сняли 36 рыбаков

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3 декабря в Енисейске спасатели сняли с чуть не оторвавшейся льдины 36 рыбаков. Об этом сообщает Служба спасения Красноярского края.

В Енисее поднялся уровень воды – она вышла на поверхность льда. В этот момент на месте рыбачили 36 человек. Ситуация развивалась так, что льдина могла оторваться в любой момент.

Снимать людей с льдины отправились спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения. Они сообщили рыбакам о риске и организовали трапы для эвакуации.

Спасательная операция длилась 40 минут. Никто из 36 рыбаков не пострадал.