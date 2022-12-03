Пассажиры вторые сутки не могут вылететь из Красноярска в Улан-Удэ Фото: Мария ЛЕНЦ

Из аэропорта Красноярска в столицу Бурятии уже вторые сутки не могут вылететь пассажиры авиакомпании «Якутия». Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, вылета ждут 128 человек.

Рейс должен был вылететь в Улан-Удэ еще в 08:55 часов. Однако в связи с задержкой, время вылета перенеслось на 21:20 3 декабря.

В транспортной прокуратуре сообщили, что рейс задерживается по инициативе авиакомпании. Среди 128 пассажиров, четверо детей.