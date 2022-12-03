В Красноярске 84-летняя женщина не попалась на уловку мошенников и сохранила 300 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

84-летняя красноярка смогла дать отпор телефонным мошенникам. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил, что ее пенсию пересчитали и должны выплатить 640 тысяч рублей, но для получения денег сибирячка должна заплатить компенсацию 300 тысяч рублей.

Пенсионерка на уловку не купилась и повесила трубку, после чего отправилась в полицию. Сейчас сотрудники МВД разыскивают афериста, заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».