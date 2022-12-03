В Красноярске водитель автобуса курил и отвлекался на телефон за рулем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске наказали водителя пассажирского автобуса, который курил за рулем и отвлекался на телефон. Об этом сообщает мэрия.

На нарушении попался водитель маршрута №85. На него в департамент транспорта пожаловались пассажиры. В итоге перевозчик провел с водителем профилактическую беседу, было принято решение лишить его премии.

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска добавили, что все экипажи были дополнительно проинструктированы о недопустимости такого поведения за рулем.