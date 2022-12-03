В Курагино поймали пьяного водителя, который ездил с недействительными правами 9 лет

Фото: скриншот из видео МВД по краю

В поселке Курагино полицейские задержали пьяного водителя, который ездил с недействительным правами с 2013 года. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Еще девять лет назад 37-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили прав за пьяную езду. Но сельчанин свое удостоверение не сдал, в итоге срок лишения прав был прерван, и он продолжил ездить, как, ни в чем не бывало.

В МВД отмечают, что водитель был осторожен и выезжал редко. Но в этот раз решил сесть за руль своего Subaru Forester, да еще и будучи пьяным. В его крови выявили 0,62 промилле алкоголя.

В итоге за повторное нарушение в отношении жителя Красноярского края завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Автомобиль арестован и передан на хранение владельцу, суд может принять решение об изъятии авто.