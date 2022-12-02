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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 14:45

В Туве спецназ скрутил двоих жителей, которые жестоко убили женщину

Между ними вспыхнул пьяный конфликт
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: МВД Тувы

Фото и видео: МВД Тувы

В Туве двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве. Следователи считают, что они причастны к безвестному исчезновению 42-летней жительницы села Эрги-Барлык. Вернее, теперь ее судьба стала известна – сельчане убили женщину в ходе пьяной ссоры.

Конфликт произошел 18 ноября когда двое парней 27 и 28 лет проводили время в компании женщины и спиртного. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и мужчины сообща расправились с собутыльницей.

Об убийстве стало известно правоохранительным органам: спецназ ворвался прямо в квартиру где находились мужчины и положил их лбами в пол. Против задержанных завели уголовное дело об убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы.