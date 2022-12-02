Армянская бизнес-делегация заинтересовалась красноярскими продуктами и стройматериалами

Фото: правительство Красноярского края

Красноярск посетила бизнес-делегация из Армении. Предприниматели провели переговоры с потенциальными партнерами из Красноярского края – регион представляли 23 компании. В свою очередь, от Армении прибыл вице-президент Торгово-промышленной палаты страны.

Красноярские предприниматели провели 44 деловые встречи: презентовали свои компании, обменялись контактами и коммерческими предложениями. Для гостей также организовали экскурсию в оптово-распределительный центр «Агротерминал».

– В результате бизнес-миссии несколько потенциальных экспортных контрактов находятся в проработке. Красноярские компании отправили образцы своей продукции в Армению: в случае положительной оценки работа с партнёрами будет продолжена, – отметили в краевом правительстве.