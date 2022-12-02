Девочка из Минусинска «подарила» Деду Морозу шапку с заячьими ушами

Рисунок Вероники Торгашиной

Коллекция новогодних рисунков и поделок на сайте «Комсомолки» пополняется с каждым днем. Дети сразу из трех регионов – Красноярского края, республик Хакасия и Тыва – придумывают и воплощают в жизнь сюрпризы для Деда Мороза.

Например, Вероника Торгашина из Минусинска изобразила на своем рисунке Дедушку Мороза в эксклюзивной шапке с заячьими ушами. И подписала: «Радость, счастье».

10-летняя Оля Галинова из Абакана нарисовала зайцев, которые дарят подарок зимнему волшебнику. И вот, как она подписала свою работу: «Каждый год Дедушка Мороз дарит всем детям подарки, а мне бы хотелось увидеть Дедушку Мороза для того, чтобы подарить ЕМУ подарок, чтобы он тоже был счастлив. На моем рисунке Дед Мороз только, что вернулся от деток с Новогодней елки, уставший и был очень удивлен такому сюрпризу. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!».

Рисунок Оли Галиновой

Напомним, конкурс «Открытка Деду Морозу» — это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет. В честь этого юбилея был организован детский конкурс рисунков.

Отправить свою заявку можно по 9 декабря 2022 года. Один участник может загрузить на страницу конкурса не более трех работ. Главная тема – Дед Мороз, зайцы и подготовка к новогодним праздникам.

Голосовать за понравившиеся работы можно будет с 12 декабря и по 19 декабря. Итоги - 20 декабря.

Победят 25 участников – по числу юбилейных лет «Красного Яра». Каждый получил диплом и памятный подарок.

Все подробности на странице конкурса здесь!