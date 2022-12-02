В Красноярском крае ввели штрафы для безбилетников в автобусах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начнут штрафовать за попытку проехать в автобусе без билета. Соответствующий закон на региональном уровне вступает в силу завтра, 3 декабря.

«Зайцев» будут наказывать рублем на небольшие суммы – от 150 до 300 рублей. Однако учитывая, что проезд в Красноярске стоит 32 рубля, дешевле становится заплатить.

В красноярской мэрии добавили, что сейчас перевозчики теряют до 30% своего дохода из-за безбилетников. При этом власти не уточняют, кто и как будет штрафовать «зайцев».