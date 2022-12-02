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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:51

В Красноярском крае выросла популяция маралов

В некоторых регионах прирост составил 300%
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Данил БАРАШКОВ

В Красноярском крае специалисты дирекции по особо охраняемым природным территориям подвели итоги учета марала. По сравнению с 2021 годом поголовье увеличилось с 913 до 1 138 особей, сообщает правительство региона.

Считали оленей «по реву» в восьми заказниках. Самцы, как объяснили в министерстве экологии, ревут, привлекая самок, и по их голосам и проводится подсчет.

Сильнее всего количество маралов – почти на 300% - увеличилось во втором кластере заказника «Красноярский». Вместо 19 прошлогодних оленей на территории насчитали 56 рогачей.

Такие существенные показатели специалисты связывают с комплексом охранных и биотехнических мероприятий. Свой вклад внесло и то, что часть копытных выпускают в естественную среду из питомника в Балахтинском районе. В 2022 году таким образом популяция увеличилась на 61 марала.