Расходы на здравоохранение в Красноярском крае увеличили на 4 миллиарда рублей

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В законопроект «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» внесли поправку по увеличению расходов на здравоохранение более чем на 4 миллиарда рублей. Деньги планируется направить на строительство детской больницы, вытрезвителей, выплаты медработникам, закупку оборудования и капитальный ремонт больниц, рассказали в Заксобрании Красноярского края.

Часть средств пойдут на модернизацию оборудования медколледжей и училищ. На социальные контракты направят 300 миллионов рублей.

Среди вопросов, которые были подняты во время рассмотрения законопроекта, была диспропорция в оплате труда специалистов и обеспечивающего персонала, увеличение в два раза финансирования модернизации краевых центров семьи и детей и многое другое.

Подняли депутаты и тему привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных и медицинских услуг. Была рассмотрена возможность их финансирования профильными министерствами.