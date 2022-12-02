В центральных районах Красноярского края температура ночью 3 декабря упадет до -36 градусов

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Сегодня ночью, 3 декабря, жителей центральных районов Красноярского края предупреждают о сильных морозах. Температура может опуститься до -36 градусов, сообщает Среднесибирское УГМС.

Кроме того, на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Осторожность стоит проявить автомобилистам – на дорогах центральных и южных районов края будет гололедица.

Напомним, в ГИБДД Красноярского края предупредили водителей о правилах поездок по загородным трассам. Рекомендуется возить с собой спички и дрова, а также иметь с собой термос с горячим чаем, заряженный телефон и теплые вещи.