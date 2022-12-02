Режим «черного неба» в Минусинске продлен до 5 декабря

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Минусинске до 19.00 5 декабря продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В пробах воздуха, которые отобрали в городе сегодня, 2 декабря, в 2,2 раза превышено содержание взвешенных частиц, а оксида углерода – в 1,2 раза.

Первоначально режим «черного неба» в городе вводили до 1 декабря, потом его продлили до 19.00 2 декабря.

Вновь пробы воздуха взяли на месте пожара в районе торговых павильонов. Результаты показали превышение максимальных разовых концентраций по оксиду углерода в 2,1 раза.