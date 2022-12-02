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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:13

В Норильске бывшая заведующая аптекой за 8 месяцев вытащила из сейфа организации больше 600 тысяч рублей

Деньги она тратила на свои нужды
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске полиция передала в суд дело бывшей заведующей аптекой. 32-летняя женщина 8 месяцев пользовалась наличными из сейфа организации, как своими собственными, рассказали в ГУ МВД.

Пользуясь служебным положением, жительница Норильска забрала себе в общей сложности больше 600 тысяч рублей. На эти деньги она покупала авиабилеты, раздавала долги и тратила их на собственные нужды.

Недостачу обнаружили во время проведения ревизии.

На экс-заведующую завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, которое грозит женщине – до 6 лет колонии и штраф. Пока что она в ожидании суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.