Красноярский проект дороги от Судостроительной до Гладкова получил положительное заключение Госэкспертизы

Фото: Администрация

В Красноярске проект новой дороги от Судостроительной до Гладкова был одобрен специалистами Госэкспертизы. Как рассказали в администрации города, на запланированном участке появится двухполосная дорога с широкими тротуарами.

Там, где трасса примыкает к Гладкова, будет построено транспортное кольцо с выездом в обе стороны. Помимо этого предусмотрены ливневки, островки безопасности, освещение и остановки. В проекте также отмечено оборудование для подключение к системе «Безопасный город».

Протяженность основной трассы всего 358 метров, но для жителей Пашенного это самая ожидаемая транспортная связь.

Уже начались подготовительные работы, необходимые перед началом строительства. В ближайшее время потребуется выкупить у собственников и в дальнейшем снести 99 гаражей, а также произвести переустройство электросетей.