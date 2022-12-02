В Красноярском крае под суд пойдет чиновник, из-за халатности которого 7-летний ребенок неделю провел в реанимации

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таймырском районе в суд передали дело 34-летнего мужчины. В 2021 году он, будучи директором МКУ «Таймырский информационный центр», принял у подрядчика некачественно выполненную работу по благоустройству площади, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Опасным оказался навес с качелями. Под ними не уложили ударопрочное покрытие, не обезопасили зону приземления и не сделали необходимое сиденье.

В результате спустя месяц после приемки на площадке серьезно пострадала 7-летняя девочка. Она решила покачаться на качелях, но упала с них сначала на деревянный помост, о край которого ударилась животом, а затем на землю, где разбила о камни лицо.

В больнице девочку доставили с разрывом селезенки, после полостной операции она неделю провела в реанимации.

На директора, который не проверил площадку на безопасность, завели уголовное дело по статье «Халатность». Свою вину он не признал.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Наказание определит суд.