Инспекторы охотнадзора и заповедных территорий Красноярского края получили от Александра Усса ключи от новых снегоходов

Фото: Александр Черных

В Емельяновском районе инспекторы охотнадзора и заповедных территорий получили в распоряжение 37 новых снегоходов. Техника поможет добираться до труднодоступных мест, ловить нарушителей и подсчитывать количество животных, рассказали в правительстве края.

Кроме самих снегоходов, специалисты получили прицепы для ее транспортировки.

Сразу после торжественной церемонии передачи ключей технику отправили в районы, в том числе в Тасеевский, Козульский, Кежемский, Сухобузимский, Эвенкийский и другие.

Под надзором инспекторов находится более 220 миллионов гектаров земель. Чтобы следить за такой огромной территорией, материально-техническую базу специалистов постоянно обновляют. С 2019 года инспекторам передали 210 единиц техники. Это позволило обновить автопарк почти на 80%.