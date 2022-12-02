В Красноярске 2 декабря откроется каток «Центральный» на острове Отдыха

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 2 декабря в 15:00 откроется каток «Центральный» на острове Отдыха. Ледовая площадка находится с правой стороны от Центрального стадиона. Вход для всех посетителей в день открытия будет бесплатным.

Гостей ожидает праздничная программа: подвижные игры, спортивные эстафеты, розыгрыши входных билетов и многое другое. Как рассказали в министерстве спорта, на катке есть раздевалки, прокат и заточка конькова, а для самых маленьких специальные тренажеры для обучения катанию.

С 3 декабря вход на каток для детей до 7 лет будет бесплатным, до 14 лет – 100 рублей за час, а с 15 лет – 150. Режим работы катка: вторник — пятница с 16.00 до 22.00; суббота — воскресенье с 12.00 до 22.00.