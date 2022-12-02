В Красноярске задержан замдиректора «Центр спортивных клубов» по подозрению в мошенничестве

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержан замдиректора МАУ «Центр спортивных клубов» по подозрению в мошенничестве при реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» в период с 2020 по 2024 год.

Во время расследования выяснилось, что к факту мошенничества может быть причастен заместитель руководителя МАУ «Центр спортивных клубов». Его подозревают в сговоре с другими обвиняемыми, после которого был причинен ущерб в размере более 18 миллионов рублей.

Замдиректора в период с июня 2020 по сентябрь 2022 вступил в сговор с директором МАУ «ЦСК», чтобы похитить деньги, выделяемые Главным управлением по физической культуре и спорту администрации города Красноярска в рамках действующей муниципальной программы. Руководители организации искусственно, в отчетах, увеличивали количество занимающихся в центре, чтобы получить дополнительные деньги на массовые занятия.

Заместитель давал устные указания подчиненным сотрудникам, чтобы они вносили в отчетные документы ложные сведения о деятельности инструкторов, количестве участников и проведенных спортивно-массовых занятиях среди населения.

На основании этих документов Главным управлением по физической культуре и спорту администрации города Красноярска МАУ «ЦСК» в качестве субсидии были выделены более 18 миллионов рублей. Полученными деньгами директор МАУ «ЦСК» распорядился по своему усмотрению.