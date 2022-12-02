В Дудинке директора информационного центра будут судить за халатность Фото: Мария ЛЕНЦ

В суд ушло дело директора Таймырского информационного центра, которого обвиняют в халатности. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В сентябре 2021 года 34-летний обвиняемый принял у подрядчика благоустройство площади «Притяжение Таймыра». При этом качели с навесом не отвечали требованиям безопасности. В итоге 11 октября 7-летняя девочка качалась на качели, затем упала с них на деревянный помост и ударилась животом об его край, после чего упала на землю и разбила лицо об камни.

У ребенка диагностировали разрыв селезенки. Ее спасли, но вред здоровью был квалифицирован, как тяжкий. Мужчина же свою вину не признал. Тем не менее, дело дошло до суда, ему грозит 6 лет лишения свободы.