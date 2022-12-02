На Дне урожая с рекордными показателями аграриев поздравил губернатор Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае отметили «День урожая». На празднике побывал губернатор региона Александр Усс, который поздравил аграриев с рекордным сбором зерновых и бобовых, сообщили в правительстве края.

- Сегодня сельхозсектор остается привлекательным для бизнеса. В агропромышленных предприятиях края на разных этапах реализуется 34 инвестиционных проекта, объем капиталовложений в которые составляет около 90 миллиардов рублей, - отметил глава региона на празднике.

В 2022 году, несмотря на тяжелые погодные условия, аграриям удалось собрать более 3,2 миллионов тонн зерна и бобовых. Был побит и рекорд 2020 года по урожайности. Результат в 34 центнера зерна с гектара стал лучшим во всей восточной части России.

Праздник «День урожая» продолжится сегодня, 2 декабря. Аграриям вручат награды и почетные грамоты, а лучшие в трудовых соревнованиях в АПК получат новые автомобили.