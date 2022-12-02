В пожаре в Минусинске сгорело 16 павильонов

Огонь уничтожил 16 павильонов Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Минусинске вечером 1 декабря произошел крупный пожар. Огонь распространился по площади 1200 квадратных метров и уничтожил 16 торговых павильонов, рассказали в ГУ МЧС.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 20.25. Когда приехал первый пожарный расчет, горел ряд торговый павильонов. Чтобы справится с огнем, понадобилось 75 пожарных и 20 единиц техники. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя пять с половиной часов.

По предварительной информации, причиной такого серьезного возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет.

Напомним, это уже второй серьезный пожар, который произошел в Красноярском крае за последние дни. 30 ноября в краевой столице горел торговый центр «Взлетка Plaza». По одной из версий, причиной пожара мог стать невыключенный электроприбор в одном из кафе.