В Красноярске во время пожара в ТЦ «Взлетка Plaza» предварительно пострадало имущество 99 предпринимателей

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В Красноярске во время серьезного пожара в торговом центре «Взлетка Plaza» пострадало имущество аж 99 предпринимателей. Возможно, это количество увеличится, информация пока предварительная. Как сообщает прокуратура, по требованию ведомства заведено уголовное дело «уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

Сейчас красноярские дознаватели продолжают работу над расследованием происшествия – устанавливаются все обстоятельства, подсчитывается итоговый размер причиненного ущерба.

Напомним, что 30 ноября в Красноярске произошел серьезный пожар в торговом центре «Взлетка Plaza» на улице Весны. Как сообщили «Комсомольской правде-Краснояряск» в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило 05:57 утра по местному времени.

Пожарные достаточно быстро локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров, а в 11:04 часов – полностью потушили. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.