В Красноярском крае прокуратура обязала УСК «Сибиряк» вернуть аванс

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края обязала УСК «Сибиряк» вернуть неустойку за использование бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году «Сибиряк» заключил два контракта на строительство объектов – на 334,2 и 750 миллионов рублей. На строительство бассейна-кита в Минусинске и переезда через Северное шоссе.

Прокуратура выяснила, что в течение двух лет застройщику был незаконно перечислен аванс общей суммой 289 миллионов рублей. При этом закон не предусматривает возможность внесения изменений в контракты в части выплат авансов.

В итоге Арбитражный суд постановил возместить неустойку в размере 4,6 миллионов рублей. Кроме того, в бюджет возвращено 32 миллиона рублей, неиспользованных при строительстве бассейна, исполнение контракта было возложено на другую организацию. Возведение переезда продолжается.