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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:31

Жителя Хакасии осудили условно за призывы убивать чиновников и силовиков

Мужчина резко сменил риторику, когда к нему наведались силовики
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане прошел суд над местным жителем, которого обвиняли в экстремизме. 59-летний мужчина состоял в незарегистрированном общественном движении «Верховного Совета СССР» – подобные люди отказываются считать себя гражданами РФ, и называют себя гражданами Советского союза. На сходках своего «клуба» он призывал к расправе над силовиками, депутатами и чиновниками.

Что стало причиной ненависти немолодого человека к силовым органам – точно неясно, однако это продолжалось только до визита силовиков непосредственно в гости к абаканцу. После этого он резко сменил риторику, признал вину и принялся всесторонне содействовать следствию – а заодно и настучал на своих товарищей.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде года условно – судья учел признание и сотрудничество со следствием. Что будет с остальными членами «исполнительного комитета совета народных депутатов Хакасской автономной области», как называли себя его товарищи – пока неясно.