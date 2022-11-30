В Хакасии фельдшера будут судить за получение взяток от антипрививочников

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В Хакасии следователи направили в суд уголовное дело против фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое и ее знакомого из Черногорска. Парочка получала взятки от ковид-диссидентов и выписывала им сертификаты о вакцинации без получения самой прививки.

Как рассказали в СК, врач выписывала справки с июня по октябрь прошлого года. Она успела заработать 46 тысяч, еще 50 тысяч получил ее знакомый, выступавший в качестве посредника.

Однако в итоге на врача настучали его же клиенты: их освободили от уголовной ответственности за добровольное признание в даче взятки, а вот врачу теперь грозит срок за получение взятки должностным лицом. Ее приятеля-посредника также будут судить.