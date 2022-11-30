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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:09

Президент Владимир Путин принял участие в открытии нового корпуса красноярского диспансера по видеосвязи

Глава России пообщался с губернатором края и главным врачом онкодиспансера
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В Красноярске на открытии нового корпуса онкологического диспансера присутствовал президент России Владимир Путин. Правда лично он в краевой столице не находился, подключился к мероприятию по видеосвязи. Глава страны побеседовал с Губернатором края Александром Уссом и главным врачом онкодиспансера Русланом Зуковым, которые в этот момент находились в новом корпусе больницы.

Владимир Владимирович отметил, что здравоохранение – это одна из приоритетных сфер в России. И высказал надежду, что работа в новом корпусе красноярского онкодиспансера будет поставлена на самом высоком уровне.

Теперь корпуса онкодиспансера располагаются в одном месте – на улице 1-я Смоленская. В новом 10-этажном здании организовано 7 отделений с круглосуточным пребыванием 260 пациентов и 64 лечащихся в дневном стационаре. На строительство корпуса из краевого бюджета был выделен 1,775 млрд рублей.