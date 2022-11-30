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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:35

В Минусинске откроется бассейн в форме кита

Краевые депутаты посетили объект
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/sobranieinfo

Фото: t.me/sobranieinfo

29 ноября депутаты краевого парламента проверили ход строительства бассейна-кита в Минусинске. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Красноярского края.

Стройка началась еще в 2020 году. После этого сроки сдачи объекта постоянно сдвигались. И вот теперь стало известно, что к Новому году бассейн будет достроен.

Фото: t.me/sobranieinfo

Фото: t.me/sobranieinfo

По форме здание похоже на кита. Оно имеет две чаши: взрослую и детскую. Стоимость объекта составила около 400 миллионов рублей. Планируется, что здесь будут проходить некоторые соревнования.