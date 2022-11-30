Ветеран Великой Отечественной войны из Назарова обратился к участникам спецоперации. Фото: Назарово. Онлайн

Почетный гражданин города Назарово Красноярского края и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Абрамов обратился к участникам СВО. Об этом сообщает «Запад24».

- Я обращаюсь к вам со словами искренней благодарности за вашу любовь к нашей великой Родине, за ваши героизм и мужество, которые вы проявляете в ходе специальной военной операции на Украине, - пишет Дмитрий Данилович в своем письме.

7 ноября ветерану исполнилось 98 лет. С июня 1944 по май 1945 года он служил в артиллерийском полку, после чего стал командиром отделения связи 356-го артиллерийского полка. После войны долгие годы руководил «Назаровским» разрезом.