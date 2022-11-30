С опасными жуками-короедами красноярские ученые будут бороться с помощью феромонных ловушек

ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

В Красноярском крае бороться с опасным жуком-короедом будут с помощью специальных феромонных ловушек. Эффективность этого метода подтвердили полевые эксперименты, сообщили в ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».

Уссурийской полиграф впервые был замечен в сибирских лесах 13 лет назад. Сейчас он считается одним из самых агрессивных короедов, который только в Красноярском крае уничтожил более полумиллиона пихтовых лесов. Чтобы находить их на ранних стадиях и замедлить расселение, ученые придумали использовать ловушки с феромонами.

Идентифицировать компоненты феромона удалось в лаборатории во время совместной работы с учеными из Швеции. После этого были проведены полевые испытания, которые показали хороший результат.