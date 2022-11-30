В Красноярском крае пьяные вахтовики по дороге домой угнали оставленный без присмотра фургон

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае двое молодых людей, которые находились в вахтовом поселке, решили отправиться домой. Перед этим парни выпили, сообщает ГУ МВД края.

По дороге работникам на глаза попался оставленный без присмотра фургон золотодобывающего предприятия. Недолго думая, они сели за руль и отправились дальше.

Об угоне в полицию сообщил представитель организации. Он добавил, что за рулем угнанной машины – работники подрядной фирмы. Ориентировку тут же разослали ближайшим нарядам. Автомобиль остановили на технологической дороге.

На парней заведены уголовные дела. На водителя – даже два, так как выяснилось, что раньше он уже привлекался за управление машиной в нетрезвом виде.

Сейчас оба вахтовика находятся под стражей.