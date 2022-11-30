Российский Красный Крест и «Голдман Групп» намерены сотрудничать в оказании помощи

Взаимодействие предполагает участие агрохолдинга в централизованных федеральных программах помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также малообеспеченным и социально незащищенным группам населения.

«Голдман Групп» планирует перечислять для помощи в старейшую национальную благотворительную организацию часть своей выручки от каждой проданной банки мясной консервации «Мясничий». Таким образом, посильное содействие в развитии гуманитарной милосердной деятельности в России может оказать каждый покупатель — для этого достаточно приобрести продукцию холдинга в любом магазине или на маркетплейсах.

Взаимодействие с Российским Красным Крестом подразумевает со стороны производителя усиленный контроль качества выпускаемых продуктов питания и недопустимость применения искусственных ингредиентов и ГМО.

Напомним, в 2022 году сибирский агрохолдинг по собственной инициативе помогает продуктами питания и деньгами для покупки медикаментов жителям новых регионов России и семьям, перебравшимся в страну из задействованных в СВО территорий.