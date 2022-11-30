Улица Обороны в Красноярске вновь стала двухсторонней

Фото: Мария ЛЕНЦ

Улица Обороны в Красноярске вновь стала доступной для проезда в обе стороны. Двустороннее движение откроется на участке от Республики до Брянской сегодня ночью, 30 ноября, сообщили в мэрии.

Схему движения меняли из-за ремонта на улицах Брянская и Петерсона. Тогда же был установлен светофор с дополнительной секцией для поворота на Обороны. Он оказался настолько удобным, что его решили оставить.

Также к сегодняшнему дню на пересечении Брянской и Обороны планировали установить еще один светофор. Он разрешит выезд на Брянскую как налево, так и направо. До этого повернуть налево можно было только после 20.00.

Стрелка для поворота налево на электронном регулировщике появилась и на повороте с Республики Обороны.