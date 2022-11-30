Праздничная иллюминация в Красноярске начнет работать с 19 декабря

Фото: администрация Красноярска

В праздничном режиме городская иллюминация в Красноярске начнет работать с 19 декабря. Сейчас все оборудование проходит контрольную проверку, рассказали в администрации города.

В отличии от обычной подсветки, иллюминацию включают по праздничным поводам. Она украшает 59 участков улиц краевой столицы. В разных частях города на консолях работают 25 видов светящихся звезд, лучей, птиц, кругов, салютов и так далее.

На тех улицах, где в этом году был сделан комплексный ремонт, горожане увидят новые элементы.

Создавать новогоднее настроение подсветка будет ежедневно с 19 декабря по 9 января 2023 года. В праздничном режиме будет работать и вся городская архитектурно-художественная подсветка.

В режиме светомузыкального шоу будет работать и световой комплекс на Стрелке. Он будет включаться каждые полчаса:

- с вечера 31 декабря до 1 января;

- с вечера 1 до 2 января;

- с вечера 6 до 7 января;

- с вечера 7 до 8 января;

- а также с вечера 13 на 14 января и с 14 на 15 января.