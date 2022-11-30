В Красноярске прошел закрытый показ исторической драмы «Красный Яр»

На показ приехали исполнители главных ролей и первые лица края Фото: ИВАНОВА Диана

В Доме кино в Красноярске состоялся предпремьерный закрытый показ первой серии драмы «Красный Яр». Зрители также увидели, как проходили съемки фильма о золотой лихорадке. На показе присутствовали первые лица региона, включая губернатора края Александра Усса, а также съемочная команда и актеры, которые исполнили главные роли.

- Когда видишь знакомые места, почти знакомых людей, нашу природу – это производит огромное впечатление и останется в нашей памяти. И события, которые отражены в фильме - они очень знаковые, заметные. У нас очень давно не снимались фильмы, а многосерийные фильмы – вообще никогда. Хотя история у нас очень глубокая, колоритная. Поэтому спасибо за такую премьеру, - на показе выступил с речью губернатор края.

Режиссер соединил в фильме две эпохи, историческую (1860-е годы) и современную (2020-е). Съемки проходили в Шушенске, Минусинске, Красноярске – всего 30 локаций со всего края, а также Санкт-Петербург.

25 ролей в многосерийной драме сыграли артисты красноярских театров, из Москвы и Санкт-Петербурга на сьемки было приглашено всего 6 актеров. В массовых сценах участие принимали местные жители.

В соцсетях Александр Усс отметил, что увидеть драму на телеэкранах жители региона смогут уже совсем скоро.