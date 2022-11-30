Красноярский край будет сотрудничать с турецкими бизнесменами Фото: Мария ЛЕНЦ

Делегация из Красноярского края побывала в Стамбуле с деловым визитом. Как сообщает управление внешних связей губернатора края, на бизнес-встречу пришли представители 130 турецких компаний.

Презентация состоялась в рамках деловой миссии во главе с заместителем председателя краевого правительства Сергеем Верещагиным. На открытии встречи генеральный консул РФ Андрей Буравов отметил, что русско-турецкие отношения находятся на традиционно высоком уровне, а текущая ситуация открывает дополнительные возможности для партнерства.

Во встрече в формате видеообращения участие принял и губернатор Красноярского края Александр Усс:

- Предлагаем сделать новые шаги для укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества – включиться в реализацию комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», продолжить развитие контактов в сферах транспорта, лесного, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма, - сказал глава региона.

Организаторы презентации обратили внимание турецких предпринимателей к инвестиционной привлекательности, богатому промышленному, энергетическому и инфраструктурному потенциалу Красноярского края. Партнерам было предложено стать инвесторами и резидентами особой экономической зоны – «Красноярская технологическая долина», а также создания транспортно-логистического центра на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.

- По итогам презентации «Корпорация развития Енисейской Сибири», Алюминиевой ассоциацией России и красноярским краевым региональным отделением общероссийской организации «Деловая Россия» подписано несколько соглашений о сотрудничестве с турецкими деловыми объединениями. Соглашения предполагают развитие сотрудничества по реализации КИП «Енисейская Сибирь» и увеличению объемов международной торговли. Представители турецкого бизнеса отметили высокий потенциал для взаимодействия и заинтересованность в развитии сотрудничества, - передают в пресс-службе управления.